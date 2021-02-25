Аналитики рассказали о ситуации с арендой жилья

Аналитики «Циан» провели исследование и выяснили, какие однокомнатные квартиры будут доступны для аренды в России в 2021 году.

Об этом пишут «Известия».

Более чем в половине квартир (51%), доступных арендаторам в России, скорее всего, будет относительно современный ремонт, говорится в исследовании.

В крупных городах 29% однокомнатных квартир, доступных в аренду, экспонируются в домах, построенных с 2010 года. Ещё 22% — в корпусах, введённых с 1992 года по 2009 год, когда появилось понятие «евроремонт».

В то же время 39% — это типовое советское жилье, построенное с 1950 по 1991 год. Оставшиеся 10% квартир расположены в домах, построенных в первой половине прошлого века или ранее.

Как ранее сообщало ФАН, россияне стали чаще интересоваться краткосрочной арендой квартир и домов, расположенных в традиционных туристических регионах.