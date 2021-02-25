В Подмосковье рассказали о ситуации с долгостроями

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В 2021 году Фонду защиты прав дольщиков выделят 1,9 млрд рублей на завершение строительства 325 домов в Подмосковье.
В Подмосковье рассказали о ситуации с долгостроями
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики региона.

Соглашение о софинансировании подписали Фонд защиты прав дольщиков и Министерство жилищной политики Московской области. Средства направят на завершение строительства проблемных долгостроев.

Помощь получат 10 514 человек.

В 2022 году фонд получит на ведение объектов ещё 7,8 млрд рублей, а в 2023-м — 1 млрд рублей.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз, что рост стоимости жилья в 2021 году в России не будет существенным.

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