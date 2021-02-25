Забайкальский суд приговорил россиянина к 8 годам колонии за госизмену

Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих гостайну.

«Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по ст. 275 УК России — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

В пресс-службе уточнили, что после отбытия основного срока наказания суд ограничил свободу Васильева еще на год.

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