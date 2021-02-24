В ЯНАО вертолёт совершил вынужденную посадку

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Вертолёт авиакомпании «ЮТэйр — Вертолётные услуги», выполнявший рейс Тарко-Сале — Сургут, совершил вынужденную посадку в 50 км от города Ноябрьска. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В ЯНАО вертолёт совершил вынужденную посадку
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«24 февраля воздушное судно Ми-8М авиакомпании «ЮТэйр — Вертолётные услуги», выполнявшее рейс 9525 по маршруту Тарко-Сале — Сургут, в связи с повышением температуры главного редуктора произвело вынужденную посадку на площадку, которая находится в 50 км от Ноябрьска», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что посадка произведена благополучно. Повреждений вертолёта и пострадавших нет. 

На данный момент устанавливаются причины происшествия.

Ранее вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров и три члена экипажа, совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае.

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