В ЯНАО вертолёт совершил вынужденную посадку
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- РИА Новости
«24 февраля воздушное судно Ми-8М авиакомпании «ЮТэйр — Вертолётные услуги», выполнявшее рейс 9525 по маршруту Тарко-Сале — Сургут, в связи с повышением температуры главного редуктора произвело вынужденную посадку на площадку, которая находится в 50 км от Ноябрьска», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что посадка произведена благополучно. Повреждений вертолёта и пострадавших нет.
На данный момент устанавливаются причины происшествия.
Ранее вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров и три члена экипажа, совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае.