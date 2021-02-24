Юрист прокомментировал инцидент на Мамаевом кургане

Короткая ссылка
Юрист Тимур Маршани прокомментировал инцидент на Мамаевом кургане в Волгограде.
Юрист прокомментировал инцидент на Мамаевом кургане
  • @_sweet_boy_8_ / Tik-tok

«Если человек раскается и признает вину, уголовное дело может быть ограничено штрафом. А ввиду того, что это преступление небольшой и средней тяжести, при его выплате уголовное преследование может быть прекращено», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, то же самое произойдёт в случае раскаяния, признания вины и факта, что преступление совершено впервые.

«Но в любом случае судимость сохранится, так как человек находился под следствием и судом», — добавил Маршани.

Полиция в Волгограде возбудила уголовное дело в отношении студента, который станцевал на Мамаевом кургане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить