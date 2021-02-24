Юрист прокомментировал инцидент на Мамаевом кургане

Юрист Тимур Маршани прокомментировал инцидент на Мамаевом кургане в Волгограде.

«Если человек раскается и признает вину, уголовное дело может быть ограничено штрафом. А ввиду того, что это преступление небольшой и средней тяжести, при его выплате уголовное преследование может быть прекращено», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, то же самое произойдёт в случае раскаяния, признания вины и факта, что преступление совершено впервые.

«Но в любом случае судимость сохранится, так как человек находился под следствием и судом», — добавил Маршани.

Полиция в Волгограде возбудила уголовное дело в отношении студента, который станцевал на Мамаевом кургане.