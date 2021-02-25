На Rutube-канале RTД состоится премьера фильма «Виртуальная власть»

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В четверг, 25 февраля, на Rutube-канале RTД состоится премьера фильма «Виртуальная власть». Документальная лента рассказывает о современных IT-гигантах и контроле в интернете.
На Rutube-канале RTД состоится премьера фильма «Виртуальная власть»

    Соцсетями пользуются миллиарды людей по всему миру. Но один неверный шаг — и ваша страница удалена. Кто управляет модерацией в интернете и есть ли шанс противостоять IT-гигантам, если блокировки сегодня грозят даже лидерам государств? Почему крупнейшие площадки могут безнаказанно ограничивать доступ к неугодным им аккаунтам и как такие действия соотносятся с законами США и других стран?

    Создатели фильма изучают эту проблему на примерах подобной модерации, в числе которых временная блокировка аккаунта российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter и решение YouTube пометить некоторые документальные фильмы телеканала RT как «неприемлемые и оскорбительные».

    В ленте также рассказывается о новом законопроекте Госдумы, который посвящён противодействию интернет-цензуре и является ответом на многочисленные блокировки российского контента западными технологическими компаниями.

    Посмотреть фильм «Виртуальная власть» можно на канале RTД на Rutube в 20:00.

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