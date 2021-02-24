МЧС сообщило об отмене пассажирских автобусов в Омской области из-за метели
- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55.
По сообщению ведомства, временно перекрыты трассы федерального значения для пассажирского автомобильного транспорта. Это означает, что междугородние и межрайонные автобусы и маршрутки не будут курсировать по региону вплоть до отмены ограничений.
Решение об ограничении движения приняло Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь».
В Обь-Иртышском УГМС напомнили, что до конца дня в регионе ожидается ветер порывами до 21 м/с, который сопровождается метелью.
Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области из-за снегопада и метели задерживаются пассажирские и пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге.