МЧС сообщило об отмене пассажирских автобусов в Омской области из-за метели

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В пресс-службе омского ГУ МЧС объявили, что из-за сильного снегопада и метели решено отменить пассажирские автобусы между районами и населёнными пунктами в среду, 24 февраля.
МЧС сообщило об отмене пассажирских автобусов в Омской области из-за метели
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

По сообщению ведомства, временно перекрыты трассы федерального значения для пассажирского автомобильного транспорта. Это означает, что междугородние и межрайонные автобусы и маршрутки не будут курсировать по региону вплоть до отмены ограничений.

Решение об ограничении движения приняло Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь».

В Обь-Иртышском УГМС напомнили, что до конца дня в регионе ожидается ветер порывами до 21 м/с, который сопровождается метелью.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области из-за снегопада и метели задерживаются пассажирские и пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге.

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