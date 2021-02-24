Россияне рассказали, куда хотят поехать после открытия границ

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Россияне рассказали о планах на путешествия после открытия границ.
Россияне рассказали, куда хотят поехать после открытия границ
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Яндекс.Путешествия.

На полное открытие границ в 2021 году рассчитывают около 60% россиян.

Самыми востребованными странами для путешествий названы Турция, Таиланд, Италия, Испания и Египет.

Более половины опрошенных утверждают, что если границы откроют, то это повлияет на их планы. Более 45% намерены поехать за рубеж в случае улучшения ситуации с пандемией.

По словам 20%, открытие границ на них никак не отразится.

В опросе приняли участие свыше 10 тыс. человек.

Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.

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