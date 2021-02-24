Путин: Россию хотят ослабить и поставить под внешний контроль

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RT
Президент России Владимир Путин заявил, что страна сталкивается с политикой сдерживания, её хотят ослабить и поставить под внешний контроль.

«Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России», — сказал президент в ходе заседания коллегии ФСБ.

По его словам, речь идёт не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, которая направлена на то, чтобы сорвать и затормозить российское развитие, «создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество».

«И в конечном итоге ослабить Россию и поставить её под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве», — заявил Путин.

Также Путин сообщил, что российская контрразведка пресекла деятельность 72 кадровых сотрудников и более 400 агентов зарубежных спецслужб.

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