Эксперт прокомментировал новации 2021 года по социальным льготам

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Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал новации 2021 года по социальным льготам.
Эксперт прокомментировал новации 2021 года по социальным льготам
  • РИА Новости

«Среди иных новаций 2021 года по социальным льготам можно отметить, например, компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха за пределами России пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера. Ранее при выезде за рубеж компенсация им не предоставлялась», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в целом изменения в законодательстве по социальной сфере в 2021 году затрагивают новые льготы, суммы и условия выплат нуждающимся.

Как отметил Гойхман, это особенно актуально в условиях общего снижения доходов из-за пандемии.

Ранее доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.

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