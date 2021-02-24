Эксперт прокомментировал новации 2021 года по социальным льготам

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал новации 2021 года по социальным льготам.

«Среди иных новаций 2021 года по социальным льготам можно отметить, например, компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха за пределами России пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера. Ранее при выезде за рубеж компенсация им не предоставлялась», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в целом изменения в законодательстве по социальной сфере в 2021 году затрагивают новые льготы, суммы и условия выплат нуждающимся.

Как отметил Гойхман, это особенно актуально в условиях общего снижения доходов из-за пандемии.

Ранее доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.