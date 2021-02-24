В подмосковных МФЦ появилась новая услуга по оформлению недвижимости
- АГН «Москва»
Об этом сообщает телеканал «360».
Раньше обратиться за этой услугой жители могли лишь в офисах кадастровой палаты Подмосковья, на сайте Росреестра или в МФЦ того региона, где находится сам объект.
«Можно зарегистрировать право собственности, поставить недвижимость на кадастровый учёт в 30 МФЦ и не тратить время на поездку в другой регион», — сказал глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в столице госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на неё, с 1 марта можно будет получать только в электронном виде.