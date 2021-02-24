Психолог рассказала, как работает память

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Учёный Мария Фаликман, доктор психологических наук, профессор, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики, рассказала, как работает память.
Психолог рассказала, как работает память
  • Pixabay

«Самое общее научное определение памяти — это способность системы изменяться и сохранять следы изменений. Но это относится к очень широкому ряду явлений, например, к металлам с памятью. Если же мы возьмём отдельного человека, то его память лучше охарактеризовать через конкретные процессы. Это запечатление (кодирование) информации, её сохранение в течение определённого времени, извлечение, а также процесс забывания», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, с точки зрения современных учёных, память основывается на способности мозга выстраивать связи между нейронами. В отличие от компьютера, человек может давать адресацию не по конкретному адресу ячейки, а по какому-то содержанию или свойству.

Как отметила Фаликман, в каждом из видов памяти есть общие механизмы, касающиеся функционирования нейронных сетей мозга, и есть специфические, связанные с конкретным подвидом памяти.

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