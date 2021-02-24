В Кремле прокомментировали возможность отмены призыва в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воинская служба является конституционной обязанностью российских граждан и обсуждений относительно её отмены не ведётся.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, не прорабатывается ли возможность перехода российской армии исключительно на контрактную основу.

«Военная служба является конституционной обязанностью граждан Российской Федерации... Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это — абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — сказал Песков.

По его словам, «сейчас каких-то обсуждений относительного того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведётся».

Ранее актёр Дмитрий Нагиев в беседе с изданием «Аргументы и факты» раскритиковал обязательную воинскую службу в России, заявив, что время, проведённое им в армии, было бесполезным.