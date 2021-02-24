Эксперт дал рекомендации по покупке карты памяти для гаджетов

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Евгений Харитонов, главный редактор портала Ferra.ru рассказал, как правильно выбрать карту памяти для гаджета.
Эксперт дал рекомендации по покупке карты памяти для гаджетов
  • Pixabay

Лучший вариант для смартфонов среднего и флагманского классов — карты памяти microSDHC/microSDXC стандарта UHS-I (они же Class 10 UHS, UHS Class 1), сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Их скорости достаточно для серийной съёмки фотографий даже на 108 Мп-камерах во флагманских смартфонах, как и для стабильного качества записи видео в 4K при 60 к/с», — пояснил Харитонов.

Специалист предупредил, что карты памяти с маркировкой V30, V60 и V90 с поддержкой записи на них 8K-видео подходят не для всех устройств.

«Не стоит также переплачивать за экстремально быстрые карты памяти UHS Class 3, их производительность для актуальных смартфонов избыточна», — подчеркнул он.

Ранее российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.

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