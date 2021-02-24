В ГД оценили идею пособий на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение ввести целевое пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей.

По словам Бессараб, сама идея дать детям больше возможностей заниматься спортом хорошая.

«Что же касается её воплощения, у нас правительство России внесло законопроект, в соответствии с которым можно будет получить налоговый вычет... Что же касается непосредственно воплощения для малоимущих семей — почему нет? Мне кажется, это было бы здорово. Но вместе с тем, если правительство предлагает для всех открыть спорт, то есть предполагается, что граждане будут заключать договоры на посещение спортзалов для себя, а ко второму чтению планируется ввести для детей тоже, потому что такой вопрос на пленарном заседании прозвучал, наверное, это решит проблему, но только для работающих родителей», — отметила депутат.

По её мнению, если родители не работают, нужно посмотреть, в чём проблема, и помочь дополнительно.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей.