Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре
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«Борт сел в районе озера Дуромой. На борту находились 16 пассажиров и три члена экипажа. За ними вылетело аварийно-спасательное судно», — заявила она.
По предварительным данным, посадка Ми-8 прошла успешно, пострадавших нет.
По словам Горбуновой, транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.
Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 авиакомпании «Норильск Авиа» совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае.