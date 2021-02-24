Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре

Аварийно-спасательный борт вылетел за пассажирами и членами экипажа вертолёта Ми-8Т, совершившего вынужденную посадку на Таймыре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.

«Борт сел в районе озера Дуромой. На борту находились 16 пассажиров и три члена экипажа. За ними вылетело аварийно-спасательное судно», — заявила она.

По предварительным данным, посадка Ми-8 прошла успешно, пострадавших нет.

По словам Горбуновой, транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8 авиакомпании «Норильск Авиа» совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае.