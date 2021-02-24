В Башкирии сообщили о столкновении 39 машин
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«В условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости столкнулись 39 транспортных средств», — цитирует РИА Новости сводку башкирской Госавтоинспекции.
На месте происшествия было задействовано пять экипажей ГИБДД, среди пострадавших есть два ребёнка.
На данный момент выясняются причины и условия возникновения аварий.
Ранее стало известно, что три аварии с участием нескольких автомобилей произошло на трассе в Аургазинском районе Башкирии.