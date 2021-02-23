В Курганской области ограничено автобусное сообщение

В Курганской области по причине метелей, сильного ветра и пониженной температуры было ограничено автобусное сообщение.

«Вводятся временные ограничения движения регулярных автобусных и школьных перевозок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области», — цитирует Интерфакс отделение пропаганды управления ГИБДД по региону.

Также было приостановлено движение рейсовых автобусов на региональных и федеральных трассах.

Отмечается, что действие ограничений продлится до 18:00 24 февраля.

Ранее стало известно, что ограничения для движения легкового и грузового транспорта по Крымскому мосту, которые были ранее введены из-за непогоды, сняты.