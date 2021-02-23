В Российской гильдии риелторов оценили ситуацию на рынке жилья

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков оценил ситуацию на рынке жилья.

«Цены на жильё прекратили рост, это значит, что рынок недвижимости возвращается к нормальной жизни. Ажиотаж на фоне неопределённости с пандемией коронавируса спал», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, январь и февраль станут показательными месяцами, на основе которых можно будет сделать точные прогнозы о состоянии рынка до конца 2021 года.

«Если востребованность снова вырастет, это станет сигналом, что стоимость квадратных метров будет выше. Если этого не произойдёт, рост цен на недвижимость не превысит уровень инфляции», — пояснил Барсуков.

Как считает эксперт, в этом сезоне ожидается умеренный спрос на жильё, поэтому резких изменений не будет.

«На продажу постоянно выставляются новые объекты, которые выкупают без излишнего волнения. Срок экспозиции квартир будет составлять, как и до пандемии, около месяца. Рынок вошёл в стадию спокойствия», — добавил он.

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