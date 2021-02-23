Северный флот принял участие в акции «Выстрел памяти»
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу флота.
Мероприятие состоялось в полдень у мемориала Защитникам советского Заполярья. Выстрел посвятили воинам Карельского и Северного фронтов, которые погибли в борьбе с нацистами.
К мемориалу возложили венки и цветы представители командования, руководство Мурманской области и Мурманска. Также прошёл памятный митинг.
Ранее ОТР сообщало, что на Мамаевом кургане в Волгограде в День защитника Отечества прошла ежегодная акция «Выстрел памяти».