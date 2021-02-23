Aurus Senat первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей

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Российские автомобили представительского класса Aurus Senat первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей.
Aurus Senat первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Мы подтверждаем намерение оставить стартовую цену модели Senat в 18 млн рублей актуальной, однако бренд Aurus в соответствии с практикой, принятой на рынке, выпускает первую серийную партию в высоком уровне опционального исполнения стоимостью 22 млн рублей. Поэтому сейчас мы предлагаем первым клиентам рассмотреть для приобретения именно такую версию Senat», — приводит ТАСС слова представителя компании.

Он отметил, что дальнейшие выпуски модели Senat предполагаются и в других комплектациях, в том числе в исполнении за 18 млн рублей, финальная стоимость будет уточняться к моменту приёма подобных заказов.

Серийное производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан).

Ранее сообщалось, что продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022—2023 годах.

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