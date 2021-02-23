В Тверской области прошли учения экипажей истребителей МиГ-31БМ
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Лётчики, базирующиеся на аэродроме Хотилово в Бологовском районе, отработали приёмы ближнего боя на больших и средних высотах с выполнением электронных пусков авиационных ракет класса «воздух — воздух».
Поиск условного противника вёлся при помощи бортовой радиолокационной станции.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что авиация Северного флота провела учения по дозаправке топлива в воздухе.