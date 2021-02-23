Хинштейн прокомментировал ситуацию с YouTube

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировал ситуацию вокруг YouTube.

«Запрещать не надо... но это не означает, что никак не должно государство реагировать. Безусловно, у государства должен быть инструментарий, набор средств, которые понуждают участников рынка соблюдать российские законы», — сказал он.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах, в том числе YouTube, Facebook, Instagram и Twitter. В частности, предусмотрены блокировка ресурса, замедление трафика и административные штрафы.

Кроме того, теперь иностранные соцсети могут столкнуться со штрафами за неудаление запрещённой информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией, а также за отсутствие борьбы с фейковыми аккаунтами.