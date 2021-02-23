В Москве за сутки выявили 1198 случаев коронавируса

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В Москве за прошедшие сутки было выявлено 1198 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 970 755.
В Москве за сутки выявили 1198 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

За сутки скончались 49 человек с коронавирусом. За всё время пандемии зафиксирован 14 831 летальный исход.

Накануне в столице выявили 1723 случая COVID-19, 41 пациент с коронавирусом скончался.

Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовало исследование оценки эффективности и безопасности вакцины «Спутник Лайт». На первом этапе проводится обследование добровольцев на наличие инфекции.

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