В Москве за сутки выявили 1198 случаев коронавируса

В Москве за прошедшие сутки было выявлено 1198 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 970 755.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

За сутки скончались 49 человек с коронавирусом. За всё время пандемии зафиксирован 14 831 летальный исход.

Накануне в столице выявили 1723 случая COVID-19, 41 пациент с коронавирусом скончался.

Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовало исследование оценки эффективности и безопасности вакцины «Спутник Лайт». На первом этапе проводится обследование добровольцев на наличие инфекции.