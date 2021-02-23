В Москве за сутки выявили 1198 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
За сутки скончались 49 человек с коронавирусом. За всё время пандемии зафиксирован 14 831 летальный исход.
Накануне в столице выявили 1723 случая COVID-19, 41 пациент с коронавирусом скончался.
Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовало исследование оценки эффективности и безопасности вакцины «Спутник Лайт». На первом этапе проводится обследование добровольцев на наличие инфекции.