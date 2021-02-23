В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ

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В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ.

«В России на седьмой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в девяти субъектах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «среди детей возрастной группы 0—2 года превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в трёх субъектах России, в возрастных группах 3—6 лет — в трёх, 7—14 лет — в пяти субъектах, среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 18 субъектах России».

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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