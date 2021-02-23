На юге Москвы автомобиль сбил пешехода

Автомобиль каршеринга сбил человека на пешеходном переходе на Судостроительной улице в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«На Судостроительной улице, 12, автомобиль каршеринга сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе. Водитель пытался скрыться с места ДТП», — говорится в сообщении. Уточняется, что предварительный диагноз госпитализированной в результате наезда женщины — «сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылка, перелом лодыжки». Ранее легковой автомобиль въехал в автобусную остановку на севере Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек.