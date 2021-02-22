Автоэксперт оценил перспективы электромобилей

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил перспективы электромобилей.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что популярность электрокаров закончится, когда люди поймут, что машины с бензиновым двигателем способны спасти жизнь, а с электрическим — нет.

«Весь этот парад электромобилей в США и Европе прекратится в тот момент, когда снимут первое кино про любой апокалипсис, где герои попытаются спастись на электромобиле, а он не заведётся на морозе. Несколько таких ударов по технологии — и на горизонте появятся гибриды, что является логичным следующим шагом после ДВС», — сказал Шапарин.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в 2020 году россияне купили 445,5 тыс. новых автомобилей европейских марок, что на 5% меньше по сравнению с 2019-м.