Мишустин создал Координационный центр правительства России

Российский премьер Михаил Мишустин создал координационный центр правительства для согласования действий между федеральными органами власти и субъектами при инцидентах.

РИА Новости

«Образовать Координационный центр правительства Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Центр создан в целях «обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов и организаций» во время разрешения штатных и нештатных ситуаций. Организационно-техническое обеспечение центра возложено на аналитический центр при правительстве. Федеральным ведомствам рекомендовано обеспечить участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.