Мишустин создал Координационный центр правительства России
- РИА Новости
«Образовать Координационный центр правительства Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Центр создан в целях «обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов и организаций» во время разрешения штатных и нештатных ситуаций.
Организационно-техническое обеспечение центра возложено на аналитический центр при правительстве.
Федеральным ведомствам рекомендовано обеспечить участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.