Мишустин создал Координационный центр правительства России

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Российский премьер Михаил Мишустин создал координационный центр правительства для согласования действий между федеральными органами власти и субъектами при инцидентах.
Мишустин создал Координационный центр правительства России
  • РИА Новости

«Образовать Координационный центр правительства Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Центр создан в целях «обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов и организаций» во время разрешения штатных и нештатных ситуаций.

Организационно-техническое обеспечение центра возложено на аналитический центр при правительстве.

Федеральным ведомствам рекомендовано обеспечить участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.

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