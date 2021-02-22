Ветеран Великой Отечественной поделился воспоминаниями о событиях военных лет

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Марков поделился воспоминаниями о событиях военных лет.

Марков вступил в ряды Красной армии в 19 лет. Был дважды ранен.

«Наш пулемётчик лёг на землю. Тогда я узнал, что такое приказ, который был дан под Сталинградом, — «Ни шагу назад». Наш пулемётчик трассирующими пулями дал команду. Дальше, мол, отступать нельзя, дальше некуда, будем стрелять. Хорошо я миссию свою выполнял», — заявил Марков в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, были и контратаки со стороны немцев.

«Высоты брали, в Белоруссии особенно. Под Себежем в Псковской области», — сообщил ветеран.

В 1944 году Маркова наградили двумя медалями «За отвагу». По словам ветерана, это было «за контратаку, за бой, за обеспечение хорошей связи».

Ранее, как сообщал сайт «Аргументы и факты», министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел жителя Красноярска Ивана Шпагина с 100-летием.