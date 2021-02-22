СК проводит проверку после гибели четырёх человек при пожаре в Подмосковье
- РИА Новости
Отмечается, что с места происшествия госпитализирована с ожогами девочка восьми лет.
«По данному факту следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области организована проверка. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что прокуратура проводит проверку по факту смерти ребёнка в результате пожара в частном доме в садовом товариществе в Новой Москве.