СК проводит проверку после гибели четырёх человек при пожаре в Подмосковье

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Следователи проводят проверку по факту смерти четырёх человек при пожаре в деревне Пешково в Московской области. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК проводит проверку после гибели четырёх человек при пожаре в Подмосковье
  • РИА Новости

Отмечается, что с места происшествия госпитализирована с ожогами девочка восьми лет.

«По данному факту следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области организована проверка. Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что прокуратура проводит проверку по факту смерти ребёнка в результате пожара в частном доме в садовом товариществе в Новой Москве.

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