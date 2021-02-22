Партия «Справедливая Россия» изменила название, теперь она называется «Справедливая Россия — За правду». Соответствующее изменение в уставе приняли на заседании съезда партии.

«Объединённая партия будет называться социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», короткое название — партия «Справедливая Россия — За правду», — пояснил на заседании лидер партии Сергей Миронов. Его слова приводит РИА Новости.

В устав партии вводятся две новые должности: сопредседатель партии — председатель центрального совета партий и сопредседатель партии, председатель совета депутатов партии.

Вместе с тем партия «Патриоты России» приняла решение о ликвидации, чтобы войти в состав объединённой партии вместе со «Справедливой Россией» и «За правду», сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя «Патриотов России» Надежду Корнееву.

В конце января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении.