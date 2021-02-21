Умер председатель Законодательного собрания Забайкальского края
«21 февраля после тяжёлой продолжительной болезни ушел из жизни председатель Законодательного Собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов», — говорится в сообщении на сайте законодательного собрания.
Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким покойного.
Отмечается, что несмотря на свою болезнь, Лиханов до последних дней участвовал в работе краевого парламента.
Ранее народный артист России Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни.