В Смоленской области прошли учения пилотов Ми-24

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В ходе учений экипажи ударных «Крокодилов» — вертолётов Ми-24 — разгромили позиции условного противника, взяв за пример сирийскую тактику. Учения прошли в небе над Смоленском.
В Смоленской области прошли учения пилотов Ми-24
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В учениях было задействовано 15 боевых машин.

Согласно замыслу, в этом районе обнаружена крупная группа боевиков. В небе эскадрилья разделилась на пары — основной боевой порядок для вертолётов.

Вертолёты Ми-24 выполнили стрельбу по позициям условного противника с предельно малых высот — «стрельбу с подскока». Такую тактику вертолётчики использовали в Сирии. Теперь это обязательная часть боевой подготовки.

Также экипажи отработали стрельбу с боевого разворота.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», корабли Черноморского флота провели учения с применением палубной артиллерии.

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