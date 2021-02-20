В Удмуртии подвели итоги работы в рамках нацпроекта «Экология»

В Удмуртии сообщили о ликвидации 145 несанкционированных свалок за время двухлетней работы нацпроекта «Экология».

Об этом информирует ИА «Удмуртия».

Итоги работы Минприроды Удмуртии и его подведомственных учреждений за 2020 год подвели на заседании коллегии и общественного совета министерства.

«В прошлом году перевыполнили план по восстановлению лесов. Всего планировалось осуществить лесовосстановление на площади 8,5 тыс. га, однако удалось провести мероприятия на площади почти 11 тыс. га. Кроме этого, в Удмуртию поступило 25 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и восемь единиц оборудования», — сказал зампред правительства Удмуртии Анатолий Строков.

Также было отмечено, что в рамках нацпроекта будет уделено особое внимание развитию лесопромышленного комплекса. Не менее важной задачей на год станет борьба с незаконной вырубкой и вывозом леса.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», на реализацию национального проекта «Экология» в Адыгее направили 97,62 млн рублей в 2020 году.