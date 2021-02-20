В Крыму рассказали о притоке в водохранилища полуострова

Порядка 14 млн куб. м воды поступило в водохранилища Крыма с начала 2021 года. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом агентству «Крыминформ» сообщили в государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации республики.

«Приток воды за 2021 год составил 14 млн куб. м, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2020 года и на 80% — 2019 года», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент водохранилища естественного стока в регионе заполнены на 17%. Выпавшие осадки повлияли на уровень наполняемости Партизанского, Счастливенского, Загорского и Изобильненского водохранилищ.

Симферопольское водохранилище заполнено на 7%, приток с начала года составил 0,6 млн куб. м.

В январе, как сообщал «Новый Севастополь», губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что темп наполнения Чернореченского водохранилища в городе в последнее время превышает расход воды.