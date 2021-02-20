Военные ЧФ эвакуируют занесённые снегом автомобили на трассе в Крыму
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«На участке трассы Новониколаевка — Керчь протяжённостью более 40 км военнослужащие Черноморского флота с использованием специальной инженерной техники (инженерная машина разграждения, машина технической помощи, ремонтно-эвакуационные машины и трал) эвакуировали около 30 автомобилей различной грузоподъёмности», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Всего задействовано 20 военнослужащих и шесть единиц техники Черноморского флота.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ГУ МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных перемётов 53 автомобиля.