Военные ЧФ эвакуируют занесённые снегом автомобили на трассе в Крыму

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Военнослужащие Черноморского флота оказывают помощь населению в ликвидации последствий снегопада на Крымском полуострове и эвакуируют автотранспорт с помощью спецтехники.
Военные ЧФ эвакуируют занесённые снегом автомобили на трассе в Крыму
  • © Министерство транспорта РК

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На участке трассы Новониколаевка — Керчь протяжённостью более 40 км военнослужащие Черноморского флота с использованием специальной инженерной техники (инженерная машина разграждения, машина технической помощи, ремонтно-эвакуационные машины и трал) эвакуировали около 30 автомобилей различной грузоподъёмности», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Всего задействовано 20 военнослужащих и шесть единиц техники Черноморского флота.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ГУ МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных перемётов 53 автомобиля.

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