Военные ЧФ эвакуируют занесённые снегом автомобили на трассе в Крыму

Военнослужащие Черноморского флота оказывают помощь населению в ликвидации последствий снегопада на Крымском полуострове и эвакуируют автотранспорт с помощью спецтехники.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На участке трассы Новониколаевка — Керчь протяжённостью более 40 км военнослужащие Черноморского флота с использованием специальной инженерной техники (инженерная машина разграждения, машина технической помощи, ремонтно-эвакуационные машины и трал) эвакуировали около 30 автомобилей различной грузоподъёмности», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Всего задействовано 20 военнослужащих и шесть единиц техники Черноморского флота.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ГУ МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных перемётов 53 автомобиля.