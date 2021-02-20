В подвале офиса Сбербанка в Москве прорвало трубу
- РИА Новости
«Работники коммунальной службы устранили аварию. Никто не пострадал, имущество банка и материальные ценности не повреждены», — цитирует сотрудника пресс-службы ТАСС.
Авария произошла в 11:50 в офисе на шоссе Энтузиастов, а в 12:10 филиал вернулся к работе в штатном режиме.
Источник агентства в экстренных службах передавал, что в результате инцидента были эвакуированы около 200 человек.
В конце января у станции метро «Международная» в Санкт-Петербурге произошёл разлив горячей воды после прорыва трубы.