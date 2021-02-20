В подвале офиса Сбербанка в Москве прорвало трубу

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В подвале офиса Сбербанка на юго-востоке Москвы прорвало трубу, сработала пожарная сигнализация. В настоящее время авария устранена, филиал возобновил работу, сообщили в пресс-службе Московского банка организации.
В подвале офиса Сбербанка в Москве прорвало трубу
  • РИА Новости

«Работники коммунальной службы устранили аварию. Никто не пострадал, имущество банка и материальные ценности не повреждены», — цитирует сотрудника пресс-службы ТАСС.

Авария произошла в 11:50 в офисе на шоссе Энтузиастов, а в 12:10 филиал вернулся к работе в штатном режиме.

Источник агентства в экстренных службах передавал, что в результате инцидента были эвакуированы около 200 человек.

В конце января у станции метро «Международная» в Санкт-Петербурге произошёл разлив горячей воды после прорыва трубы.

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