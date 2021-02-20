Советник президента заявил о росте интереса к вопросам климата в России

Советник президента России, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что интерес к климатической повестке внутри России растёт.

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я бы сказал, что в последние месяцы значение и интерес к климатической повестке в России значительно выросли, в том числе со стороны правительства России… Но я вынужден признать, что драйвером этих изменений являются внешние факторы, в первую очередь трансграничное углеродное регулирование ЕС», — сказал Эдельгериев.

Ранее политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рейтинг главных мировых рисков в 2021 году по версии консалтинговой компании Eurasia Group.