Советник президента заявил о росте интереса к вопросам климата в России
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- АГН «Москва»
Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Я бы сказал, что в последние месяцы значение и интерес к климатической повестке в России значительно выросли, в том числе со стороны правительства России… Но я вынужден признать, что драйвером этих изменений являются внешние факторы, в первую очередь трансграничное углеродное регулирование ЕС», — сказал Эдельгериев.
Ранее политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рейтинг главных мировых рисков в 2021 году по версии консалтинговой компании Eurasia Group.