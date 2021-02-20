В Томске пройдёт чемпионат России по альпинизму

Короткая ссылка
В Томске 21—23 февраля состоится чемпионат России по альпинизму по дисциплинам «ледолазание — трудность», «ледолазание — скорость».
В Томске пройдёт чемпионат России по альпинизму
  • Pixabay

Как передаёт vtomske.ru, в состязании примут участие более 50 спортсменов в возрасте от 16 лет и старше.

Участниками станут спортсмены сборных команд из Московской, Кировской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году на стартах не предполагается нахождение зрителей, отмечают организаторы. Будет организована онлайн-трансляция.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Петербурге состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2021».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить