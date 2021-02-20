В Томске пройдёт чемпионат России по альпинизму

В Томске 21—23 февраля состоится чемпионат России по альпинизму по дисциплинам «ледолазание — трудность», «ледолазание — скорость».

Как передаёт vtomske.ru, в состязании примут участие более 50 спортсменов в возрасте от 16 лет и старше.

Участниками станут спортсмены сборных команд из Московской, Кировской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году на стартах не предполагается нахождение зрителей, отмечают организаторы. Будет организована онлайн-трансляция.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Петербурге состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2021».