Один погибший обнаружен на месте ЧП в Норильске
- РИА Новости
«Нашли тело одного погибшего», — цитирует ТАСС управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
Первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых сообщил, что четыре человека, которые пострадали в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике, находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения на территории Норильской обогатительной фабрики пострадали четыре человека.