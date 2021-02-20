Один погибший обнаружен на месте ЧП в Норильске

Короткая ссылка
Один из людей, находившихся под завалами после обрушения на Норильской обогатительной фабрике, был обнаружен мёртвым.
Один погибший обнаружен на месте ЧП в Норильске
  • РИА Новости

«Нашли тело одного погибшего», — цитирует ТАСС управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых сообщил, что четыре человека, которые пострадали в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения на территории Норильской обогатительной фабрики пострадали четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить