Один погибший обнаружен на месте ЧП в Норильске

Один из людей, находившихся под завалами после обрушения на Норильской обогатительной фабрике, был обнаружен мёртвым.

«Нашли тело одного погибшего», — цитирует ТАСС управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых сообщил, что четыре человека, которые пострадали в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике, находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения на территории Норильской обогатительной фабрики пострадали четыре человека.