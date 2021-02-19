В АТОР рассказали о популярных направлениях среди россиян

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал о популярных направлениях среди россиян.
В АТОР рассказали о популярных направлениях среди россиян
  • Pixabay

«Сейчас стартовали акции раннего бронирования. Если посмотреть на текущие продажи, мы отмечаем рост на 15% по акциям раннего бронирования, путешествий по России на летний сезон», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, среди зарубежных направлений больше всего продаж отмечено в такие страны, как Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Занзибар.

Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.

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