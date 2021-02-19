Эксперт оценил перспективы онлайн-продаж автомобилей

Короткая ссылка
Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев оценил перспективы онлайн-продаж машин.
Эксперт оценил перспективы онлайн-продаж автомобилей
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что большинству автолюбителей в России важно посмотреть машину «вживую», провести пробную поездку перед покупкой.

«Новые марки, новые модели должны будут завоевать покупателей именно реальными тест-драйвами и просмотрами. То есть недостаточен функционал у онлайн-платформ для того, чтобы показать автомобиль во всей красе. Недостаточно фотографий и обзорных видео, пусть даже и от блогеров и журналистов», — считает Архиреев.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить