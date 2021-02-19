Эксперт оценил перспективы онлайн-продаж автомобилей

Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев оценил перспективы онлайн-продаж машин.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что большинству автолюбителей в России важно посмотреть машину «вживую», провести пробную поездку перед покупкой.

«Новые марки, новые модели должны будут завоевать покупателей именно реальными тест-драйвами и просмотрами. То есть недостаточен функционал у онлайн-платформ для того, чтобы показать автомобиль во всей красе. Недостаточно фотографий и обзорных видео, пусть даже и от блогеров и журналистов», — считает Архиреев.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.