Эксперт оценил перспективы онлайн-продаж автомобилей
- РИА Новости
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что большинству автолюбителей в России важно посмотреть машину «вживую», провести пробную поездку перед покупкой.
«Новые марки, новые модели должны будут завоевать покупателей именно реальными тест-драйвами и просмотрами. То есть недостаточен функционал у онлайн-платформ для того, чтобы показать автомобиль во всей красе. Недостаточно фотографий и обзорных видео, пусть даже и от блогеров и журналистов», — считает Архиреев.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ФАН рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.