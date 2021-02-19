Собянин вручил премии Москвы 2020 года в области обеспечения безопасности

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В преддверии Дня защитника Отечества мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов городской премии 2020 года в области обеспечения безопасности.
Собянин вручил премии Москвы 2020 года в области обеспечения безопасности
  • РИА Новости

Церемония прошла в Белом зале столичной мэрии, сообщает «Москва 24».

«С большим удовольствием поздравляю победителей премии. Даже в мирное время всегда есть место подвигу. Перед органами безопасности стоят сложные задачи, необходимые для горожан. За ваши достижения на службе хочу поблагодарить вас лично», — сказал мэр.

Собянин также выразил слова благодарности за работу по снижению преступности в городе. По его словам, с 2013 года доля горожан, ощущающих себя в безопасности в городе, выросла с 30 до 70%.

По сообщениям сайта «Аргументы и факты», в январе глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции провёл церемонию награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций.

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