Собянин вручил премии Москвы 2020 года в области обеспечения безопасности

В преддверии Дня защитника Отечества мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов городской премии 2020 года в области обеспечения безопасности.

Церемония прошла в Белом зале столичной мэрии, сообщает «Москва 24».

«С большим удовольствием поздравляю победителей премии. Даже в мирное время всегда есть место подвигу. Перед органами безопасности стоят сложные задачи, необходимые для горожан. За ваши достижения на службе хочу поблагодарить вас лично», — сказал мэр.

Собянин также выразил слова благодарности за работу по снижению преступности в городе. По его словам, с 2013 года доля горожан, ощущающих себя в безопасности в городе, выросла с 30 до 70%.

По сообщениям сайта «Аргументы и факты», в январе глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции провёл церемонию награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций.