Власти Краснодарского края временно отменили пассажирские автобусы в Крым

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Администрация Краснодарского края отменила отправление пассажирских автобусов через Крымский мост из-за погодных условий.
Власти Краснодарского края временно отменили пассажирские автобусы в Крым
  • © Министерство транспорта РК

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях. Сейчас подъезды к мосту расчищает дорожная техника. Очистить дорожное полотно планируется в ближайшие часы. До тех пор пассажирские автобусы с вокзалов Краснодарского края в Крым отправляться не будут, чтобы избежать большого скопления транспорта», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Старотитаровской организована временная стоянка на 300 машин. Отряды ГИБДД направляют автомобили на перехватывающую парковку. Возле моста и в посёлке Тамань организованы пункты обогрева для водителей.

Как ранее сообщал «Крыминформ», более 30 единиц спецтехники задействовано в очистке крымской трассы «Таврида» от снега.

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