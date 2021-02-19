Власти Краснодарского края временно отменили пассажирские автобусы в Крым

Администрация Краснодарского края отменила отправление пассажирских автобусов через Крымский мост из-за погодных условий.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях. Сейчас подъезды к мосту расчищает дорожная техника. Очистить дорожное полотно планируется в ближайшие часы. До тех пор пассажирские автобусы с вокзалов Краснодарского края в Крым отправляться не будут, чтобы избежать большого скопления транспорта», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Старотитаровской организована временная стоянка на 300 машин. Отряды ГИБДД направляют автомобили на перехватывающую парковку. Возле моста и в посёлке Тамань организованы пункты обогрева для водителей.

Как ранее сообщал «Крыминформ», более 30 единиц спецтехники задействовано в очистке крымской трассы «Таврида» от снега.