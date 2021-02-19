В Крыму с помощью спецтехники из снежных заносов достали 53 автомобиля

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Сотрудники ГУ МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных перемётов 53 автомобиля.
В Крыму с помощью спецтехники из снежных заносов достали 53 автомобиля
  • © Министерство транспорта РК

Как сообщили «Крыминформу» в пресс-службе ведомства, из-за непогоды зафиксировано 11 происшествий.

«В результате комплекса опасных метеоявлений в Крыму зафиксировано 11 оперативных событий, в результате помощь получили 129 граждан. Пострадавших нет. Из снежных заносов с помощью тяжёлой техники совместными усилиями ГУ МЧС по Крыму и дорожными службами отбуксировано 53 транспортных средства», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидается сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам.

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