В Крыму с помощью спецтехники из снежных заносов достали 53 автомобиля

Сотрудники ГУ МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных перемётов 53 автомобиля.

Как сообщили «Крыминформу» в пресс-службе ведомства, из-за непогоды зафиксировано 11 происшествий.

«В результате комплекса опасных метеоявлений в Крыму зафиксировано 11 оперативных событий, в результате помощь получили 129 граждан. Пострадавших нет. Из снежных заносов с помощью тяжёлой техники совместными усилиями ГУ МЧС по Крыму и дорожными службами отбуксировано 53 транспортных средства», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидается сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам.