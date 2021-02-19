В Тюмени предупредили о мошенниках, представляющихся соцработниками

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В Департаменте социального развития Тюменской области предупредили о мошенниках, представляющихся соцработниками.
В Тюмени предупредили о мошенниках, представляющихся соцработниками
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента социального развития региона.

«В Тюмени вновь появились случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками органов социальной защиты населения, навязывают старшему поколению приобретение товаров. Напоминаем: органы социальной защиты населения не уполномочены продавать медицинские, бытовые приборы и другие товары, а также якобы дорогие, но с огромной скидкой лекарства, биологические добавки», — сообщает пресс-служба Департамента социального развития Тюменской области.

Как ранее сообщало ФАН, в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Тверской области предупредили о новой схеме обмана пенсионеров.

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