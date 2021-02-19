В Ленобласти пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя

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Сотрудники полиции пресекли работу подпольного цеха в Ленинградской области, в котором производился поддельный алкоголь.
В Ленобласти пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя
  • РИА Новости

Как передаёт kp.ru, цех располагался на территории овощебазы в посёлке Войсковицы Гатчинского района.

«Установлено, что не позднее 1 декабря 2020 года на территории овощебазы осуществлялся розлив спиртосодержащей продукции в бутылки объёмом 0,5 л, на которые клеились федеральные специальные марки», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейскими изъято и отправлено на экспертизу более 2,1 тыс. л спирта, бочки, канистры, фильтры и другая аппаратура для производства и розлива алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.

По сообщениям сайта «Новый Севастополь», в Крыму возбуждено дело по факту производства и продажи суррогатного алкоголя.

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