Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на такси в снегопад

Председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов прокомментировал ситуацию с ценами на такси в снегопад.

«Стоимость поездки в такси рассчитывается из стоимости километра пути плюс время в дороге. Если навигатор проложил маршрут и посчитал, что вы будете ехать полтора часа, а на самом деле таксист будет добираться до пункта назначения больше двух часов, то стоимость уже не изменится, а водитель потеряет в зарплате», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, не все водители в снегопад решаются на поездки. Как отметил эксперт, нет большого смысла в том, чтобы выйти на линию на 12 часов, ничего не заработать и к тому же поломать автомобиль.

«Мы не можем говорить о завышении цены на проезд, если доход таксистов не увеличился. В трудных погодных условиях водитель сможет обработать меньшее количество заказов, потому что больше находится в дороге», — пояснил Амосов.

Получается, что в обычных условиях за час водитель выполнял два заказа, а в непогоду мог рассчитывать только на один. К тому же из-за большего времени в пути тратится больше топлива, добавил эксперт.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию с тарифами во время снегопада.