Туристический форум пройдёт 23—25 февраля на Камчатке

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Деловой форум «Дальний Восток — зима открытий» пройдёт в Камчатском крае 23—25 февраля.
Туристический форум пройдёт 23—25 февраля на Камчатке
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru.

Мероприятие состоится при поддержке Фонда Росконгресс, Агентства стратегических инициатив и центра «Мой бизнес» Камчатского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Основная тема форума — «Развитие туризма в макрорегионе».

«Мне важно, чтобы этот форум стал точкой для презентации проектов в сферах туризма, гостеприимства и экономической деятельности для наших гостей, инвесторов, прессы, которая будет работать во время фестиваля», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В деловых встречах примут участие представители органов власти, руководство Ростуризма, федеральные туристические операторы, инвесторы, эксперты в области туризма, региональные туроператоры.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные направления для путешествий весной в России.

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