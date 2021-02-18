Психолог рассказала, как следить за безопасностью детей в соцсетях

Гештальт-терапевт, психолог Людмила Суздальцева рассказала, как следить за безопасностью детей в соцсетях.

«В сети сейчас опасностей очень много, правда. Дети зачастую страдают от этого. Контролировать — да, в какой-то степени нужно. Но помните, что любые недоговорённости, любые тайные слежки накладывают отпечаток на доверительные отношения с ребёнком», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, лучше всего изначально строить отношения так, чтобы дети приходили и рассказывали сами о каких-то сложностях.

Как отметила Суздальцева, на детей в настоящее время очень много давления со всех сторон, поэтому не стоит становиться для них ещё одним таким источником.

«Также важен личный пример: если вы сами не отлипаете от телефона, то ребёнок посчитает это несправедливым», — говорит она.

Психолог полагает, что не нужно запрещать проводить время в соцсетях, если это не отражается на учёбе и других сферах жизни ребёнка.

«Сейчас дети ведут блоги порой активнее, чем некоторые взрослые. Родителям нужно понимать, что в век технологий это легко может даже стать делом их жизни, может, они будут таким образом зарабатывать, возьмут это как профессию», — сказала Суздальцева.

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